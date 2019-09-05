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Erdoğan:Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de konuştu.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:06
Erdoğan:Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var

Kıbrıs üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne mesaj veren Erdoğan, “Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle ülkemize uygulanan askeri ambargolar bizi savunma sanayi ile ilgili ilk adımları atmaya yöneltmişti. Ülkemize gizli açık ambargolarla köşeye sıkıştırmak isteyenleri bizi her alanda kendi potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirmeye yöneltti” dedi.

Erdoğan, “ Bugün Doğu akdeniz’deki hidro karbon arama faaliyetlerinde söz sahibi olmuşsak bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz. Artık kendimize ait 2 adet sondaj, 2 adet de sismik araştırma gemimiz var. Üçüncü bir sondaj gemimizin gelme durumu da söz konusu olabilir. Doğu Akdeniz’de şu bu değil biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz. Gemilerimiz bölgede… Bütün fırkateynlerimiz yanlarında. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var” şeklinde konuştu

(BRT/TRTHABER)

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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