Erdoğan’dan Akıncı’ya sert sözler…

Katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:
"Açık ve net söylüyorum hadsizliktir haddini bilmemektir.
Dünya'da KKTC'nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.
Öyle bir yere savruluyor ki...
Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım.
Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi ile kazanılmıştır.
İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir."
Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri Akıncı'dır. Doğru söyler, yanlış söyler onu değerlendirecek Kıbrıslı Türklerdir. AKP değil.Her fırsatta heyecana kapılıp ona ötekine haddini bil denmez ..Diplomaside bu sözcüklerin yeri yoktur..
Sn. Akıncı cumhurbaskanı olurken senden fazla oy oldı Recep , 3 garantörden birisin sen haddini bil , suriye savaşının bu kadar uzamasının sebebi obama ve sensin , haddini bil .
Akıncı gibi kktcde bol var yavru vatan para bittimi koşar türkiyeye sorsan demokratlar
aydınlar daha ülke yönetemeyi beceremeyen beceriksizler kalkmışlar Türkiyeye laf söylüyorlar.Rum artıkları
AKINCI VE ONUN GİBİLERİN HEPSİ OROSPU ÇOCUĞUDUR NETBeğen (4) Beğenmedim! (7)
Saf kıbrıslılar akıntının yanındadır ve saygı duyarık beğenmeyen alsın valızı terk etsın ulkeyı maaa ne dersi verecek bız,asıl dersı sız öğrenin burası Kıbrıs Türkündür dil uzamayın bıze, Vay be ne açıklama yaptın iç isyan çıkarak laf bu
Sen nereden göç etmiştin kıbrısa köken nereydi konyamı ? lolBeğen (1) Beğenmedim! (4)
Askeri gücü olmayan ülkeler her daim kendilerine bir eş bulmak zorundadırlar.
önce kıbrıs mahvedildi mafyalar kerhane sahipleri kaka tc ye getirildi sıra suriyede yeni yatırımlara... suriyenin iç işleri bizi ilgilendirmez. verdimiş şehitler bakanların ogluları degil gariban çocukları !!! pkk yı temizleyecekmiş 1 yıldır abd oraya girmene izin vermiyor.. neden ? zaten teror orgütlerni yapılandırdı güvenli bolgeye çekti. gözden cıkarılan kişileri bıraktı orda biraz ki göze batmasın. BOŞUNA GİRDİNİZ ORAYA
Şimdilerde Rahmetli Denktaş'a sarılanlar, zamanında onu Türkiye'den kovmamışlar mıydı?
Türkiyede üçbuçuk milyon Suriyeli göçmen maalesef bizden daha değerli.