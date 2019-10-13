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Erdoğan’dan Akıncı’ya sert sözler…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan “Mustafa Akıncı’nın yaptığı hadsizliktir” diyerek “Haddini bilsin. Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi ile kazanılmıştır. Soydaşlarımız ona gerekli cevabı verecektir” dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 16:45
Erdoğan’dan Akıncı’ya sert sözler…

Katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

"Açık ve net söylüyorum hadsizliktir haddini bilmemektir.

Dünya'da KKTC'nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.

Öyle bir yere savruluyor ki...

Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım.

Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi ile kazanılmıştır.

İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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Cy! 2019-10-13 17:42:22

Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri Akıncı'dır. Doğru söyler, yanlış söyler onu değerlendirecek Kıbrıslı Türklerdir. AKP değil.Her fırsatta heyecana kapılıp ona ötekine haddini bil denmez ..Diplomaside bu sözcüklerin yeri yoktur..

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Gibri 2019-10-13 17:41:07

Sn. Akıncı cumhurbaskanı olurken senden fazla oy oldı Recep , 3 garantörden birisin sen haddini bil , suriye savaşının bu kadar uzamasının sebebi obama ve sensin , haddini bil .

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Türk 2019-10-13 17:47:48

Akıncı gibi kktcde bol var yavru vatan para bittimi koşar türkiyeye sorsan demokratlar
aydınlar daha ülke yönetemeyi beceremeyen beceriksizler kalkmışlar Türkiyeye laf söylüyorlar.Rum artıkları

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Misafir Avatar
TR 2019-10-13 18:03:37 @Türk

AKINCI VE ONUN GİBİLERİN HEPSİ OROSPU ÇOCUĞUDUR NET

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Kıbrıslı 2019-10-13 18:39:52

Saf kıbrıslılar akıntının yanındadır ve saygı duyarık beğenmeyen alsın valızı terk etsın ulkeyı maaa ne dersi verecek bız,asıl dersı sız öğrenin burası Kıbrıs Türkündür dil uzamayın bıze, Vay be ne açıklama yaptın iç isyan çıkarak laf bu

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Misafir Avatar
Kaş 2019-10-13 19:00:48 @Kıbrıslı

Sen nereden göç etmiştin kıbrısa köken nereydi konyamı ? lol

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Daş 2019-10-13 18:02:46

Askeri gücü olmayan ülkeler her daim kendilerine bir eş bulmak zorundadırlar.

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KAKA TC 2019-10-13 19:16:59

önce kıbrıs mahvedildi mafyalar kerhane sahipleri kaka tc ye getirildi sıra suriyede yeni yatırımlara... suriyenin iç işleri bizi ilgilendirmez. verdimiş şehitler bakanların ogluları degil gariban çocukları !!! pkk yı temizleyecekmiş 1 yıldır abd oraya girmene izin vermiyor.. neden ? zaten teror orgütlerni yapılandırdı güvenli bolgeye çekti. gözden cıkarılan kişileri bıraktı orda biraz ki göze batmasın. BOŞUNA GİRDİNİZ ORAYA

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Öz 2019-10-13 19:21:42

Şimdilerde Rahmetli Denktaş'a sarılanlar, zamanında onu Türkiye'den kovmamışlar mıydı?

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Ertaç 2019-10-13 19:44:45

Türkiyede üçbuçuk milyon Suriyeli göçmen maalesef bizden daha değerli.

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