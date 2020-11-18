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Erdoğan’dan CHP’ye Kıbrıs Eleştirisi

CHP’nin Kıbrıs konusu üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:08
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Erdoğan’dan CHP’ye Kıbrıs Eleştirisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu. CHP’nin Kıbrıs konusu üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.

KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?

Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.

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