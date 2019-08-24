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Erdoğan’dan Doğu Akdeniz vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve astsubay mezuniyet töreni ile AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkişnliğinde Doğu Akdeniz’de yapılan çalışmalara değindi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
Erdoğan’dan Doğu Akdeniz vurgusu

ErdoğanDoğu Akdeniz’den çekilmek yada çıkmak yok biz haklarımızı biliyoruz” dedi.

Erdoğan “Doğu Akdeniz’de Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Barbaros Hayrettin’le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika varmış, Kanada varmış, Fransa varmış, Katar varmış. ‘Sadece Türkiye yok’ diyor. Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; ‘Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor’. Orada Fatih’i, Yavuz’u, Barbaros Hayrettin’i göremiyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle oradayız, koruma altında, güvence altında. Herkes, şu anda ‘Burada Türklerin ne işi var?’ derken, biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız. İşte bizlere düşen, bu büyük sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmektir.”dedi.

Doğu Akdeniz’deki çalışmalrı sonuna kadar yürüteceklerine vurgu yapan Türkiye Cumhurbaşkanı” Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları ve kendi haklarımızı orada korumaya ahdettik ve bu yola devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDoğu Akdeniz
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