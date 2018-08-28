Erdoğan’dan Erhürman’a: Sıkıntıların farkındayız

Hafta sonu Erdoğan ile telefonda görüşen Erhürman; yaşanan krizin ağırlığı ve hükümetin almaya çalıştığı tedbirler hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

Erdoğan ise, uzun süredir randevu vermek için zaman kolladığını aktardı. Erdoğan’ın Erhürman’a, “Bayramdan sonra bir araya gelelim” dediği ve uzun süredir randevu İçin fırsat kolladığını aktardığı öğrenildi.

Erdoğan mali konularda henüz KKTC ile hangi bakanlığın istişare içinde olacağını belirlemedi. Krizin KKTC’ye yansımasının farkında olan Erdoğan’ın kısa sürede adım atması bekleniyor.

Başbakan’a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi Bakanı Özdil Nami ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın eşlik edeceği belirtiliyor.