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Erdoğan’dan Erhürman’a: Sıkıntıların farkındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hafta sonu telefonla görüşen Başbakan Tufan Erhürman’ın hafta arası Ankara’da olması bekleniyor.

28 Ağustos 2018 Salı 14:14
Erdoğan’dan Erhürman’a: Sıkıntıların farkındayız

Hafta sonu Erdoğan ile telefonda görüşen Erhürman; yaşanan krizin ağırlığı ve hükümetin almaya çalıştığı tedbirler hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

Erdoğan ise, uzun süredir randevu vermek için zaman kolladığını aktardı. Erdoğan’ın Erhürman’a, “Bayramdan sonra bir araya gelelim” dediği ve uzun süredir randevu İçin fırsat kolladığını aktardığı öğrenildi.

Erdoğan mali konularda henüz KKTC ile hangi bakanlığın istişare içinde olacağını belirlemedi. Krizin KKTC’ye yansımasının farkında olan Erdoğan’ın kısa sürede adım atması bekleniyor.

Başbakan’a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi Bakanı Özdil Nami ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın eşlik edeceği belirtiliyor.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan ErhürmanEkonomik KrizSıkıntılarAnkaraGörüşmeGündemKıbrıs
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vatandas 2018-08-28 14:29:38

kibrislinin isi zor bu adam irsenden da salaktir

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Real vatandaş 2018-08-28 21:44:44 @vatandas

Çok ayıp. Başbakanımız çok akıllı ve dürüsttür. Ne yazık ki dövizdeki aşırı yüksekliğe müdahale edebilmek mümkün değil. Bunu hala anlamayanlar esas salak olandır.

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ali 2018-08-28 14:38:53 @vatandas

Hassiktir ordan Allahın gerizekalısı..Terbiyesiz ahlaksız çoban....

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