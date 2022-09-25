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"Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir"

25 Eylül 2022 Pazar 10:28
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"Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildiğinin işaretidir” dedi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77’inci Genel Kurulu’nda yaptığı “Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz” açıklamasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarının memnun edici olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Korukoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildiğinin işaretidir” ifadelerini kullandı.

Korukoğlu, Erdoğan’ın cümlelerinin Kıbrıs Adası’nda iyi komşuluk ilişkisi içinde yaşayan iki devletin varlığının resmen tanınması anlamına geldiğini, KKTC’nin uluslararası toplum içindeki haklı yerini almasının zamanının geldiğinin dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.

-“Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik çabalar bu gerçek temelinde başlatılmalı ve yürütülmelidir”

54 yıldır çözülemeyen Kıbrıs meselesi hakkında da konuşan Korukoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kıbrıs konusuna en doğru teşhisi koyduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs konusunun bir statü meselesi olduğunu söylerdi. Rum tarafına ‘Ada’nın tek temsilcisi’ muamelesi yapılması, KKTC’nin varlığının ise kabul görmemesi bugüne kadar Kıbrıs konusunun çözümsüz kalmasının yegane nedeni olmuştur. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkı ile yönetim ve refahı paylaşmayı reddetmektedir. Rum tarafı kendi lehine olan Ada’daki statükoyu korumak ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonu kalıcılaştırmayı amaçlayan bir politika takip etmektedir. Ada’da dili, dini, milleti farklı iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik çabalar bu gerçek temelinde başlatılmalı ve yürütülmelidir” diye konuştu.

-“KKTC ve Kıbrıs Türk halkını dünyaya bağlayan tek köprü Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Anavatanları Türkiye ile KKTC arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyleyen Korukoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik şunları kaydetti:

“Her alanda hali hazırda iyi olan ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek için başta Büyükelçiliğimiz ile İstanbul, Mersin, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve Antalya’da bulunan Başkonsolosluklarımızla yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. KKTC ve Kıbrıs Türk halkını dünyaya bağlayan tek köprü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kıbrıs Türk halkı hayatın her alanında maruz kaldığı izolasyonun günlük hayata getirdiği kısıtlamalar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Bakanlıkları arasında çeşitli alanlarda imzalanan iş birliği anlaşma ve protokolleri ile aşmaya çalışmaktayız.”

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