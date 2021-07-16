Erdoğan’ın Meclis’te Konuşmasına CTP İmzası

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC ziyaretinde Cumhuriyet Meclisi’nde de konuşma yapması Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı.

Gündem Kıbrıs Haber Merkezi, Erdoğan'ın mecliste konuşma yapmak istemesini onaylayan Danışma kurulu kararının belgesine ulaştı.

Cumhuriyet Meclisi’nin Danışma Kurulu’nda da yer alan CTP’nin Erdoğan’ın konuşma yapması noktasında diğer mecliste grubu olan partilerle birlikte onay verdiği ortaya çıktı.

Onaylanan belgede dün akşam Parti Meclisi’nde aldığı karar ile Erdoğan’ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı alan CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman'ın imzası da göze çarpıyor.

Erhürman'ın da partisi adına imzalayarak onay verdiği olan karar için Cumhuriyetçi Türk Partisi kanatından nasıl tepkiler verileceği merakla bekleniyor.