Erdoğan’ın TIR’larına asılsız ihbar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye yapacağı ziyaret öncesi gönderilen 15 TIR’a yönelik “mülteci taşındığı” şeklinde asılsız bir ihbar yapıldığı öğrenildi.

Haber merkezinin elde ettiği bilgilere göre, Erdoğan’ın KKTC ziyareti kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili malzemeler içeren 15 TIR, Lefkoşa Gümrüğü’nde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Kimliği belirsiz kişilerce yapılan söz konusu ihbar üzerine, gümrük görevlilerinin sıkı bir denetim yaptığı ve ihbarın gerçek dışı olduğunun tespit edildiği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Kıbrıs Postası