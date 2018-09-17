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Erdoğan:Kıbrıs’taki asker sayısını azaltmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs’taki asker sayısını azaltmayacağız”dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
Erdoğan:Kıbrıs’taki asker sayısını azaltmayacağız

Azerbaycan dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nın KKTC’de kalıcı ve kapsamlı bir deniz üssü kurmak istediği iddiasına ilişkin, “Bizim KKTC’de üs diye bir sorunumuz yok. Niye? Bizim topraklarımızdan oraya ulaşmak, Doğu Akdeniz’e varmak dakikalarla konuşulacak bir şey. Orası bize çok yakın mesafede” dedi.

Erdoğan “Yunanistan’ın bu bölgeye öyle bir yakınlığı yok. Bizim böyle bir sorunumuz yok. O işin sadece psikolojik boyutu var. Bu açıdan ihtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Oradaki varlığımız önemli. Araç gereç konusunda da güçlü olmak durumundayız. Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız, artıracağız.. Laf dinlemiyorlar; dinleselerdi, Kofi Annan’la biz bu işi çözerdik. Annan planında biz her şeyi kabul ettik, ama onlar sattı. Referandumda verdikleri söz neydi, ne yaptılar? Biz evet dedik, onlar hayır dedi. Onları tuttular AB’ye aldılar bizi dışarıda bıraktılar. Bundan sonra bizim için orada kendi ilan ettiğimiz reçete ne ise biz bu reçeteyi uygulamaya koyarız.”ifadelerini kullandı.

(NTV)

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Recep Tayyip ErdoğanKıbrısAsker SayısıTSKüsHaberGündem
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