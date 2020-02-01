Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Erdoğan,KKTC’ye kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı

01 Şubat 2020 Cumartesi 10:37
Erdoğan,KKTC’ye kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kararname ile 25 Ocak tarihinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 20 Temmuz 2019 tarihli Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tadiline ilişkin ek protokol onaylanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına da Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun imza koydukları ek protokolün bugünden itibaren uygulamaya girmesiyle birlikte geçen yıl Türkiye tarafından projelere ayrılan ancak kullanılamayan kaynaklar bu yıla aktarılacak.

Ek protokol 2020 yılında imzalanacak yeni Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması’na dek yürürlükte kalacak.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeKKTCKaynakKararnameImzaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüler bu yola dikkat!
Sürücüler bu yola dikkat!
Bağımsızlık Yolu, seçimlerindeki tavrını bugün açıklıyor
Bağımsızlık Yolu, seçimlerindeki tavrını bugün açıklıyor
Başbakan Tatar, İskele halkıyla buluştu
Başbakan Tatar, İskele halkıyla buluştu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim