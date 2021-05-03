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Erek Çağatay: "Karantina sürecim tamamlandı"

Koronavirüse yakalanan HP Milletvekili Erek Çağatay, ikinci PCR testinin de negatif çıktığını ve karantina sürecinin tamamlandığını açıkladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:40
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Erek Çağatay: "Karantina sürecim tamamlandı"

Koronavirüse yakalanan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, kendisine ve ailesine yapılan PCR testinin negatif çıktığını duyurdu.

Çağatay'ın açıklaması şöyle...

"Koronavirüs pozitif olduktan sonra bugün benim, eşimin ve iki oğlumuzun ikinci PCR test sonucu negatif olarak gelmiş ve Denizkızı Oteli'ndeki karantina süremiz tamamlanmıştır.

Pandemi Hastanesi'ndeki tetkik ve muayenelerimizi, Otel'deki tedavimizi titizlikle yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız.

Ayrıca, 2 haftalık süre zarfında kendimizi evimizdeymiş gibi hissettiren Denizkızı Oteli'nin yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Bu vesileyle hastalıklarla mücadele etmekte olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bu süre boyunca bizleri yalnız bırakmayarak arayan, soran, mesaj atan, ilgi ve alakasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir haftalık ev izolasyonu sonrası her zamanki gibi maske-mesafe-hijyen kurallarına uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Sevgilerimizle, sağlıklı günler dileriz."

Son Güncelleme: 03.05.2021 21:45
Anahtar Kelimeler:
Erek Çağatay
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