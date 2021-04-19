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Erek Çağatay koronavirüse yakalandı

HP milletvekili Erek Çağatay ve eşi de korona virüse yakalandı...

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:25
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Erek Çağatay koronavirüse yakalandı

Halkın partisi milletvekili Erek Çağatay kovid 19’a yakalandı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çağatay, şu paylaşımda bulundu :
Dünyayı saran Covid-19 virüsü, mesafe-maske-hijyen kurallarına titizlikle uymaya çalışmamıza rağmen, ben ve eşim Fatma Küçük Çağatay'ı da olumsuz etkilemiştir.15 Nisan 2021 perşembe günü yaptırdığım PCR testimin neticesi negatif çıkmıştı. Ancak 18 Nisan 2021 pazar günü Leymosun Kültür Evi'nde yaptırdığımız PCR test sonucumuzun pozitif olduğu tarafımıza kısa bir süre önce bildirilmiştir. Sağlık durumumuzun genelde iyi olduğunu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerken tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgularım.

Anahtar Kelimeler:
Erek Çağatay
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