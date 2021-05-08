Eren Mustafa İnancı Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında, Ağırdağ’da sakin 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarptı. Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İnancı olay yerinde hayatını kaybetti.