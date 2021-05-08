Eren Mustafa İnancı son yolculuğuna uğurlandı

22 yaşında hayata gözlerini yuman Eren Mustafa İnancı sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Pınarbaşı Camii'de kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.
Eren Mustafa İnancı cenaze töreninde arkadaşları, sevenleri ve ailesi tarafından yalnız bırakmadı.
08.05.2021 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında Ağırdağ’da sakin Eren Mustafa İNANCI (E-22), yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpmıştır. Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirmiştir.