Erenköy Direnişi'nin 56. yılı

Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni Erenköy’de yapılıyor.

Törenlere katılmak ve şehitleri anmak için bu sabah erken saatlerde birçok vatandaş, Erenköy Mücahitler Derneği organizasyonu ile Erenköy’e gitti.