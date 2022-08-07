Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

“Erenköy Direnişi, tarihi dönüm noktalarından biri”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 13:51
27 Okunma
“Erenköy Direnişi, tarihi dönüm noktalarından biri”
banner48

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Şan mesajında, Şanlı Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde “tarihi dönüm noktalarından” biri olduğunu vurguladı.  

Maliye Bakanı Alişan Şan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy’de 58 yıl önce halk, çoğunluğu Türkiye’de yükseköğrenim gören ve eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve mücahitlerin omuz omuza direnişiyle bir destan yazıldı. Bu destanla birlikte Kıbrıs Türk halkı, kararlılık ve cesaretini, hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, toprağına, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu.”

Bakan Şan mesajında devamla, “Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde şanlı direnişin kahramanları olan şehitlerimizi ve bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıAlişan ŞanErenköy Direnişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Erenköy’de büyük bir zafere imza atılmıştır"
"Erenköy’de büyük bir zafere imza atılmıştır"
İskele-Granel yolunda korkutan kaza!
İskele-Granel yolunda korkutan kaza!
"Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum"
"Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim