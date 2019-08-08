Erenköy Direnişi’nin 55’nci Yılı nedeniyle bazı dernekler mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığını akılcı bir şekilde sürdürmek ve muhtemel Federasyon görüşme “tuzaklarına” ve yapay gelişmelerin aldatıcı görünüşüne karşı aldanmamak, son derece duyarlı hareket etmek durumunda olduğunu vurguladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar ise mesajında, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi ve savunmasının, Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, mesaj yayımlayarak, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andıklarını kaydetti.

(BRT)