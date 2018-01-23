Erenköy Mücahitleri de sağduyu çağrısı yaptı

Erenköy Mücahitler Derneği, “Farklı görüş ve düşünceleri kamplaşarak değil bir çatı altında bir araya gelerek tartışabilme cesaretine sahip olalım” diyerek, sağduyu çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Mustafa Arıkan tarafından yapılan açıklamada, Afrika gazetesinin “Türkiye’den bir işgal daha‘’ başlıklı haberi kınandı, “Anavatanın 1974 yılında Kıbrıs’ta başlattığı ’Barış Harekatı, 1960 Anayasası’nın altında Türk tarafı, Rum tarafı, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan ve İngiltere’nin imzaları bulunan uluslararası bir anlaşmaya istinaden yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, Anavatan Türkiye’nin, sınır güvenliği için başlatmış olduğu ‘’Zeytin Dalı” harekatının’ da BM kararları ve bir çok uluslararası anlaşma ile teamüllere göre yapıldığı vurgulandı.