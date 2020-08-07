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Erenköy Şehitleri yarın anılıyor

Erenköy Şehitlerini Anma Töreni yarın yapılacak.

07 Ağustos 2020 Cuma 11:02
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Erenköy Şehitleri yarın anılıyor

Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni yarın Erenköy’de yapılacak.

Tören saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

ERENKÖY ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından Erenköy direnişinin 56'ncı yıl dönümü çerçevesinde bugün Erenköy şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler için camilerde mevlit okutulacak.

Mevlit, öğle namazından önce; Hz. Ebubekir Camisi'nde, Şehitler Camisi'nde ve kazalardaki Merkez Camilerinde okutulacak.

Anahtar Kelimeler:
Erenköy şehitleri
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