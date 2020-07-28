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Erenköy Şehitlerini Anma Töreni

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Erenköy’de yapılacak.

28 Temmuz 2020 Salı 16:00
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Erenköy Şehitlerini Anma Töreni

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Erenköy’de yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, törene katılacak basın mensupları için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 05.30’da Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Yazlık Mücahit Gazinosu önünden hareket ederek Gemikonağı’na götürmek üzere servis aracı tahsis edilecek.

Kendi imkânlarıyla Gemikonağı’ndaki 2’nci Piyade Alay Komutanlığı Nizamiyesi’ne gelecek basın mensuplarının ise saat 06.20’de burada hazır bulunmaları gerektiği belirtilen açıklamada, tahsis edilen aracın saat 06.30’da Erenköy’e hareket edeceği vurgulandı.

Öte yandan, törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listelerinin en geç 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Lefkoşa Basın Bürosu’na (228 91 66 -belgegeçer) bildirilmesi gerektiği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Erenköy şehitleri
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