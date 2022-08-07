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"Erenköy’de verilen şanlı mücadele bir destan niteliğindedir"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgülük mücadelesinde çok önemli bir yeri ve önemi olduğunu vurguladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:49
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"Erenköy’de verilen şanlı mücadele bir destan niteliğindedir"
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Bakan Oğuz’un mesajı şöyle:

"Türkiye'de öğrenim görürken vatan savunmasına ve varoluş mücadelesinde hiç düşünmeden koşan gençlerle mukavemetçi Erenköy halkının birbirleriyle kenetlenerek gerçekleştirdiği tarihin en anlamlı direnişi olan 8 Ağustos, Kıbrıs Türkü’nün hiçbir şart altında esareti kabullenemeyeceğinin göstergesidir.

Erenköy’de verilen şanlı mücadele bir destan niteliğindedir.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğinin, en zor şartlarda bile bayrağı, vatanı ve milleti uğruna ölüme karşı direneceğinin en büyük göstergesi tam 58 yıl önce kanıtlanmıştır.

58 yıl önce verilen mücadele bugün barış ve refah içerisinde yaşamımızı sürdürmemizin temelini atmıştır. Çok zor şartlar altında, zor bir süreçten geçerek bugünlere gelen Kıbrıs Türk’ü bugünkü varlığını, o yıllarda canı pahasına mücadele veren şehitlerimize borçludur.

Bu anlamlı günde, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitleri rahmetle, Erenköy gazilerini minnetle anarak, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıErenköy
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