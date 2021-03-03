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ERENKÖY’E LOJİSTİK İKMAL SAĞLAYACAK KONVOY RUM TARAFINCA ENGELLENDİ

Dışişleri Bakanlığı, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca, Erenköy’de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlamak üzere, bugün (3 Mart) Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirilmesi öngörülen konvoyun düzenli geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:16
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ERENKÖY’E LOJİSTİK İKMAL SAĞLAYACAK KONVOY RUM TARAFINCA ENGELLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimler yapılmış olmasına karşın, Kıbrıs Rum tarafının bahsekonu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesi Yeşilırmak Mutabakatı’nın açık ihlalidir. Bu, Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk ihlali değildir.” Denildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:

“Erenköy’deki birliğimize temel ihtiyaçların ulaştırılmasına yönelik insani boyutu olan düzenli geçişin engellenmesi, temas hattı boyunca, 35’i ara bölgede olmak üzere, 223 portatif ağır silah mevzisinin yerleştirilmesi ile ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlerin kara sınır kapılarından geçişlerine mani olunması, Kıbrıs Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindedir.

Bakanlığımız, Yeşilırmak Mutabakatı’nın ihlalinin derhal sonlandırılmasını teminen, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde halihazırda bulunmuş ve anılan ihlali şiddetle protesto etmiştir. Yeşilırmak Mutabakatı’nın onurlandırılmaması durumunda, ülkemizin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı aşikardır.”

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