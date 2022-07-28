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Erenköylülerden piyango fotoğrafı kınaması

Yenierenköy Belediye Başkanlığı, muhtarlığı ile buradaki siyasi parti, dernek ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Devlet Piyangosu’ndaki fotoğraf hatasını kınadı, bunun başta Erenköy halkı olmak üzere Kıbrıs Türk toplumuna saygısızlık olduğunu kaydetti.

28 Temmuz 2022 Perşembe 14:58
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Erenköylülerden piyango fotoğrafı kınaması
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Yayımlanan ortak bildiride, 8 Ağustos Erenköy Direnişi kapsamında Devlet Piyangosu biletlerinde Kıbrıs Türk mücahitlerinin yerine kanlı EOKA örgütünün fotoğrafının kullanılması devlet ciddiyetine yakışmayan bir skandal olarak nitelendirildi; böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin alınması istendi.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga ile siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgüt yetkili ve temsilcilerinin imzasını taşıyan ortak bildiride devletin yetkili organlarında bulunanların halktan, özellikle de şehitler, şehit aileleri, gaziler ve mücahitlerden özür dilemesi istendi.

Topluma mal olmuş manevi değerlere halel getirecek bilgisiz ve ciddiyetsiz faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğinin de vurgulandığı bildiride, bu makamlarda oturanların Kıbrıs Türk halkını temsil ettiğini unutmaması, bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Bildiriye imza koyanlar şöyle:

“Yenierenköy Belediye Başkanlığı; Yenierenköy Muhtarlığı; Yeni Karpaz Derneği (YEKAD); Yenierenköy Kadınlar Birliği; Yenierenköy Kültür Ve Sanat Derneği (YENDER); Yenierenköy Türk Spor Kulübü Yönetimi; BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği ; Yenierenköy Gençlik İnsiyatifi; Yenierenköy Kooperatif Kredi Şirketi Yönetim Kurulu; Yenierenköy Avcılık Atıcılık Birliği; Yenierenköy Ulusal Birlik Partisi Örgüt Başkanı; Yenierenköy Cumhuriyetçi Türk Partisi Örgüt Başkanı; Yenierenköy Demokrat Parti Örgüt Başkanı ; Yenierenköy Halkın Partisi Bölge Temsilciliği; Yenierenköy Toplumcu Demokrasi Partisi Örgüt Başkanı.”

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