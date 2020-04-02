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Ergazi’de traktör kazası! Bir ağır yaralı!

67 yaşındaki Özkan Tansu, yönetimindeki BK 523 plakalı traktör ile yamaçtan aşağıya indiği sırada traktörün sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:42
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Ergazi’de traktör kazası! Bir ağır yaralı!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre,  bugün saat 13.00 sıralarında, Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkinde, Ergazi’de sakin 67 yaşındaki Özkan Tansu, yönetimindeki BK 523 plakalı traktör ile yamaçtan aşağıya indiği sırada traktörün sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Özkan Tansu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTraktör Kazası
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