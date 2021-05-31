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Ergün Olgun açıkladı: Geçiş kapılarının Cuma günü açılması amaçlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci Ergün Olgun, Lokmacı da dahil tüm kapıların Cuma günü açılmasının hedeflendiğini açıkladı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:23
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Ergün Olgun açıkladı: Geçiş kapılarının Cuma günü açılması amaçlanıyor

Geçtiğimiz Cuma günü İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin almış olduğu tavsiye kararı neticesinde bugün, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile toplantı yaptıklarını ve tüm geçiş kapılarının Koronavirüs öncesi şartlarda operasyonel hale getirilmesi konusunda ön mutabakata varıldığını açıklayan Olgun, "Muhatabımla önümüzdeki Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirecek açıklamayı, siyasi otoritelerin onayını takiben, sonuçlandırma kararı aldık" dedi.

Önümüzdeki Cuma günü Surlariçi esnafının uzun zamandır beklediği Lokmacı kapısı da dahil tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirilmesini hedeflediklerini dile getiren Olgun, "Çalışmalarımız sonucunda, Koronavirüs öncesi şartlarda olduğu gibi gerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gerekse üçüncü ülke vatandaşları geçiş kapılarını kullanabilecektir" ifadelerini kullandı.

Olgun konyula ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün varılan ön mutabakat ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aldığı inisiyatifle bizlere verdikleri talimat doğrultusunda Mart ayından beridir BM nezdinde yapıcı bir atmosferde yürütülen yoğun uğraşıların bir sonucudur. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda, varılacak nihai mutabakat doğruldusunda BM tarafından yapılacak olan açıklamaya son şekli verilecektir. Bu yolla Cuma günü itibarıyla tüm geçiş kapılarının, yani 9 kapının birden operasyonel hale getirilmesi sağlanacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci Ergün Olgun
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