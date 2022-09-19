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Ergün Olgun BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı DiCarlo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barışı İnşa’dan sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM Genel Merkezinde bir araya geldi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 22:23
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Ergün Olgun BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı DiCarlo ile görüştü


Özel Temsilci Olgun, görüşmede özellikle hem iki Tarafa, hem Kıbrıs Adası’na hem de Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrara katkı yapacak kazan kazan felsefesiyle hazırlanan ve Rum tarafına iletilen Kıbrıs Türk tarafının 6 işbirliği önerisini gündeme getirerek detaylarını muhatabıyla paylaştı. Olgun, Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin ileriye götürülmesi konusunda BM’nin Rum tarafını teşvik etme yönünde inisiyatif almasını da talep etti.

Olgun ayrıca, Kıbrıs Türk Halkının müktesep hakkı olan, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidi halinde yeni ve resmî müzakere sürecinin başlayabileceğine dair Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin de tam desteklediği pozisyonunu muhatabına aktardı.

Olgun DiCarlo görüşmesinde Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Özel Danışman Osman Ertuğ ve KKTC Washington Temsilciliği’nde görevli Denil Ertuğ Akın yer alırken, BM kanadından da BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerikalar'dan sorumlu Siyasi ve Barışı İnşa İşleri Dairesi Yardımcısı Muavini Miroslav Jenča da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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