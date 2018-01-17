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Ergün: "Yaşanan iş kazalarının yüzde 88'i işçi hatası"

Lefkoşa Dereboyu'ndaki bir inşaatta hiçbir güvenlik önlemi almaksızın inşaatın 3'üncü katında ayaklarını sarkıtarak telefonda konuşan işçi ve KKTC'de yaşanan iş kazaları hakkında İSG-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Uğur Ergün konuştu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
Ergün: "Yaşanan iş kazalarının yüzde 88'i işçi hatası"
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KKTC’de 2011 yılından 2018 yılına kadar geçen 7 yıllık sürede toplamda kayıtlara geçen 52 ölümlü iş kazası yaşanırken, Lefkoşa Dereboyu Caddesi’ndeki bir inşaatta çalışan işçinin fotoğraf karesine yansıyan görüntüde, hiçbir güvenlik önlemi almaksızın inşaatın 3’üncü katında ayaklarını sarkıtarak telefonda konuşması görenleri hayrete düşürürken, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Uğur Ergün, iş kazalarının yüzde 88’inin işçilerin hatası sonucunda meydana geldiğine dikkat çekti.

“YAŞANAN İŞ KAZALARININ YÜZDE 88’İ İŞÇİ HATASI”

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, yaşanan iş kazaları ve Dereboyu’ndaki bir inşaatta çekilen işçinin fotoğrafı hakkında konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Uğur Ergün, KKTC’de yaşanan iş kazalarının yüzde 88’i işçi hatası sonucunda meydana gelirken, yüzde 12’lik kısmı ise donanım eksikliği nedeniyle meydana geldiğini kaydederek, çalışan işçilerin kendi can güvenliği konusunda gerekli özeni göstermeleri gerektiğini belirterek, “Çalışan işçiler için şirketler tarafından dünyanın en iyi güvenlik önlemi alınsa da bazı işçiler yine de kendi can güvenliklerini riske atacak hareketler sonucu hayati tehlike yaşıyor, ölüyor” şeklinde konuştu.

“ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLA CEZA UYGULAMASI YAPILMALI”

Ergün, KKTC’de geleneksel yaklaşımla ceza uygulaması yapıldığını ve kaza meydana gelmesinin ardından kazaya sebebiyet veren işveren veya işçinin cezalandırıldığını ifade ederek, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla geleneksel yaklaşım yerine çağdaş yaklaşım ile kazaya neden olacak tedbiri almayan işveren veya işçiye de ceza verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 16’ncı maddesine göre iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda işverenin üzerine düşeni yapması ve 17’nci maddeye göre ise çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak belirtilen kurallara uyma zorunluluğu olduğunu belirten Ergün, “Çalışanların işyerinde iş kazalarını en aza indirgemek amacıyla uyulması gereken kurallara uymalıdır. Uymamaları durumunda ceza almaları gerekiyor. Ancak KKTC’de geleneksel yaklaşımla ceza uygulaması kullanıldığı için, meydana gelen kaza sonucunda işveren veya işçi ceza alıyor. Fakat çağdaş yaklaşımla uygulanan cezalarda herhangi bir kazaya sebebiyet verecek şekilde hareket edilmesi sonucunda, işveren veya işçi ceza alır. KKTC’de iş kazalarının önlenmesi ve önüne geçilmesini sağlamak amacıyla çağdaş yaklaşımla ceza uygulaması yapılmalı” şeklinde konuştu.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Uzmanların uyarılarına ve yaşanan tüm acı olaylara rağmen iş güvenliği konusunda gereken özenin gösterilmediği bir kez daha ortaya çıktı.

Lefkoşa Dereboyu bölgesindeki bir inşaatın üçüncü katında kadın bir çalışanın hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olan binadan ayaklarını sarkıtarak oturması görenleri hayrete düşürdü.

En ufak bir dikkatsizlik veya beklenmedik bir durumda aşağıya düşerek yaralanma veya ölüm sonucuyla karşılaşması muhtemel olan kadın çalışanın rahat bir tavırla cep telefonuyla konuştuğu görülüyor.

Üzerinde iş yeleği olan kadın çalışanın yaşamını tehlikeye atacak derecede rahat tavrının yanı sıra inşaatın dış cephesinde hiçbir güvenlik tedbiri alınmamış olduğu da dikkat çekiyor.

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