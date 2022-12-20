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Erhan Arıklı, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

20 Aralık 2022 Salı 18:40
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Erhan Arıklı, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkünün yıllar boyu maruz kaldığı acı ve işkencelere, uğradığı haksız izolasyon ve ambargolara rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmediğini, ilerlemeyi başardığını, bunların da şehitler sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıs Türk halkına karşı yok etme planının uygulanmaya başladığını hatırlatan Erhan Arıklı, yapılan acımasız saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman Mücahit ile birlikte ve ana vatan Türkiye’nin yardımıyla mücadele başlatıldığını belirtti.

Arıklı, 1963’ü takip eden 11 yıllık dönemde, Mücahit ile birlikte Mehmetçiğin de canını vatana feda ederek şehadet mertebesine ulaştıklarını vurguladı.

Bakan Arıklı “Bağımsızlık ve özgürlük yolunda geçmişte tüm dünyaya göstermiş olduğumuz bu kararlılıktan güç alarak bugün başka bir mücadelenin içerisindeyiz. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve gücü sayesinde dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini, hem içeride hem dışarıda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde kahramanlarımız; aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

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