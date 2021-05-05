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Erhan Arıklı: "Açılım olmalı"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner'in, Ramazan Bayramı’nın sıkı tedbirlerle geçmesi gerektiği düşüncesinin aksine açılımdan yana olduğunu belirtti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:05
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Erhan Arıklı: "Açılım olmalı"

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanacağını belirterek, yapılacak olan istişareler sonucunda Ramazan Bayramı’nın sıkı tedbirlerle geçmesi gerektiğini düşündüğünü açıklamıştı.

"AÇILIM OLMALI"

BRT'de Baykan Gürses'in sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Saner'in görüşünün aksine açılım olması gerektiğini savundu.

Arıklı, bayramların piyasaya hareket kazandırdığını ifade ederek, esnafın bayramı ve Anneler Günü'nü beklediğini söyledi.

"AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLAR MI İSTİYORUZ?"

"Vaka sayısı azaldı ama tedbirli olmak zorundayız mı diyeceğiz?" diye soran Arıklı, "Sağlıklı ama açlıktan ölen insanlar mı istiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın söz konusu açıklamaları, Bakanlar Kurulu toplantısında görüş ayrılığı yaşanacağının sinyalini verdi...

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıAçılım
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