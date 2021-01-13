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Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesi iptal ettirdi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK’teki akaryakıt alımına müdahale ederek ihaleyi iptal ettirdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:27
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Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesi iptal ettirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt alımıyla ilgili ihale konusunda aylık 100 ile 300 milyon liralık vurgun iddialarının gündemde olduğu bu süreçde ihalenin yapılmasının doğru olmayacağını söyleyerek Başbakan Ersan Saner ile konuşarak ihalenin iptalini gerçekleştirdi.

Arıklı, KIB-TEK’teki vurgun iddialarına açıklık getirerek şunları söyledi:

"Henüz bazı şeyleri açıklamak için erken, sadece akaryakıttaki kaçağı önlesek ülke ekonomisine ayda 100 milyon TL’lik bir kaynak sağlanacaktır.Bu konuda hertürlü girişim ve araştırmalartarafımızca yapılmaktadır. Konu ile alakalı bir başka durum ise kuruma alınan akaryakıtın kaliesi ile ilgilidir.Bu durumile  sonuçlanmış bir meclis araştırması vardır.İhale şartlarında belirtilen kalitenin altında akaryakıt getiren şirket ceza ödemeye mahkum edildi. Ayrıca ihaleye katılmasının önüde kesildi.Şimdi bir başka aile şirketi ile ihaleye katılıyor... Tüm bu bilgiler ve iddialar tarafımızca araştırılmaktadır. Ayrıca akarkayakıt ihalesi’nde düzenleme yapılarak  Uluslararasıolacak şekilde ihaleye çıkılması için çalışmışlar başlatılmıştır... Araştırmalarımızın sonuçları yakın zamanda basın ile paylaşılacaktır..."

Son Güncelleme: 13.01.2021 16:29
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