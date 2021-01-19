Erhan Arıklı, akaryakıt konusunda Türkiye'den yardım istedi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile enerji ve Akaryakıt konularını görüştü.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Bakan Arıklı, KIB TEK'in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın temin ve taşınması konusunda yerli ve yabancı firmaların katılacağı uluslararası bir ihale açacaklarını, bu sayede geçen yıl taşıma için ödediği 38 Doların çok altında bir fiyatla taşıma yapılabilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Arıklı, kurumun elinde şu anda yeterince akaryakıt stokunun olduğunu, gerekirse Bakanlar Kurulu kararı ile elden teklif almak sureti ile bir kaç gemi akaryakıt alınabileceğini şu anda bile keşif bedelinin çok altında taşıma için teklif veren firmalar olduğunu söyledi.

Arıklı; "Kısa süre içerisinde durdurulan Akaryakıt taşıma, Sayaç ve Radyatör ihaleleri ile Kurumu milyonlarca lira fazla ödemeden kurtardıklarını söyledi. Arıklı açılacak olan ihalelerde şartnamelerin önceden ilan edilip itiraza açık hale getirileceğini bu sayede adrese teslim ihale iddialarının önüne geçileceğini söyledi.