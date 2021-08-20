Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Erhan Arıklı: Bakanlar Kurulu'nda Bazı Arkadaşlar Kabul Etmedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Ağustos 2021 Cuma 10:55
602 Okunma
Erhan Arıklı: Bakanlar Kurulu'nda Bazı Arkadaşlar Kabul Etmedi

ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı KIB-TEK'in ihtiyaçları için uluslararası bir anlaşma yapmak istediğini ve bulunla ilgili de kanun hükmünde bir kararname hazırladıkları söyledi.

Arıklı, "Ancak Bakanlar Kurulu'nda bazı arkadaşlar buna karşı çıktı. Direkt Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma imzlayıp akaryakıt başta olmak üzere yedek parça ve malzemeyi direkt Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'ndan almayı amaçlıyorum. Bununla ilgili kanun hükmünde kararname hazırlandı ama bazı arkadaşlar Merkezi İhale Komisyonu kanununa aykırı diye itiraz ettiler" dedi.

Arıklı, "Oysa uluslararası anlaşmalar her kanunun üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıÇiğdem AydınBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık gıda analiz sonuçları
Haftalık gıda analiz sonuçları
Sucuoğlu: Yüzde 60 ile ilk turda biter
Sucuoğlu: Yüzde 60 ile ilk turda biter
Kadın hasta yoğun bakımdan çıktı
Kadın hasta yoğun bakımdan çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim