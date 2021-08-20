Erhan Arıklı: Bakanlar Kurulu'nda Bazı Arkadaşlar Kabul Etmedi

ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı KIB-TEK'in ihtiyaçları için uluslararası bir anlaşma yapmak istediğini ve bulunla ilgili de kanun hükmünde bir kararname hazırladıkları söyledi.

Arıklı, "Ancak Bakanlar Kurulu'nda bazı arkadaşlar buna karşı çıktı. Direkt Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma imzlayıp akaryakıt başta olmak üzere yedek parça ve malzemeyi direkt Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'ndan almayı amaçlıyorum. Bununla ilgili kanun hükmünde kararname hazırlandı ama bazı arkadaşlar Merkezi İhale Komisyonu kanununa aykırı diye itiraz ettiler" dedi.

Arıklı, "Oysa uluslararası anlaşmalar her kanunun üzerindedir" ifadelerini kullandı.