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Erhan Arıklı Covid-19'a yakalandı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

13 Eylül 2020 Pazar 18:56
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Erhan Arıklı Covid-19'a yakalandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Arıklı durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

ERHAN ARIKLI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Vallaha ne yalan söyleyim, benim ve partim için yollara düşmüş dava arkadaşlarımın birer birer pozitif çıkmasına üzülüyor, ama diğer taraftan bende herhangi bir semptom olmamasına içerliyordum. Kendimi arkadaşlarıma ihanet etmiş gibi hissediyordum.

Yaklaşık 10 gündür evde kendimi izole etmiştim. En küçük bir semptom belirtisi yoktu. 

Nihayet bugün test yaptırmaya karar verdim. 3 ayrı yerde test yaptırdım.

Bir kaç saat sonra beni Sevgili Dostum Suat Günsel aradı ve üzüntü ile test sonucumun pozitif çıktığını söyledi. "Kardeşlik hukukumuza istinaden seni ben misafir etmek isterim" dedi.
"Elbette" dedim. Buruk bir sevinçle hazırlandım. Çantama epeydir okunmayı bekleyen kitapları doldurdum. Ev halkı ile uzaktan selamlaşıp Girne Suat Günsel Hastahanesine geldim.

 Orada Tomografimi çekip, kan tahlillerimi yaptılar ve beni Oasis Karantina Hoteline yerleştirdiler.

 Doktor tomografimin harika olduğunu söyleyerek beni tebrik etti. Evdeki  Karantina süresini de dikkate alarak 3-5 gün sonra tekrar test yapacaklarını söyledi.

Neticede ben de artık pozitif bir adam oldum ve  dava arkadaşlarımın arasına katıldım. 
Selametle...

Son Güncelleme: 13.09.2020 19:15
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