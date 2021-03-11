Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

“Erhan Arıklı hala bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir”

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, 2016’dan önce “Tpıc” ile yaptığı “Devletten Devlete” adı altındaki Yakıt Sözleşmesi’nin  60-70 Dolara ve kötü yakıt ile Kıb-Tek’in zarar etmesine, hem de yatırımlar yapamamasına sebep olduğunu ileri sürdü. 

11 Mart 2021 Perşembe 10:52
686 Okunma
“Erhan Arıklı hala bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir”

Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, borç batağına sürüklenen kurumun bu günlere geldiğini ifade ederek, getirilen kötü yakıtın atık olarak kullanılmayacak şekilde yakıt depolarının dibinde ve eski yakıt depolarının içinde hala durduğunu, bunun da çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini savundu.  

O dönemde getirilen yakıtın, jeneratörlere de ciddi hasar verdiğini ileri süren Özkıraç, “Kıb-Tek’ in o yıllarda zararı en az 60 milyon dolardır. Yani, bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi” dedi.

2016 yılında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’ in olduğu dönemde yapılan şeffaf, düzgün yakıt ihalesi ile bu duruma dur denildiğini kaydeden Özkıraç, açıklamasında şunları öne sürdü: 
“Kıb-Tek hem ödemelerde düzene girdi, hem de karlı duruma geçti. Kaliteli yakıt geldiğinden dolayı hiç bir jeneratörde, yakıt ile ilgili sorun yaşanmadı.
Erhan Arıklı bir gün uluslararası ihale, bir gün açık ihale diyor, ertesi gün Tpic ile anlaştım diyor. Kıb-Tek’ in Tpic ile ne sorunlar yaşandığını uzman kişilerden daha iyi öğrenebilir.
Geçen hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’ in 24,000 tonluk ihale için Mecliste ve TV ekranlarındaki uyarılarını dikkate alarak ihale şartnamesinde değişiklik yapmak gerekirken, Erhan Arıklı hala bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Özkıraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim