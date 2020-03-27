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Erhan Arıklı: Hesabımızı sonraya bırakalım

YDP Genel Başkanı Erhan ARIKLI Başbakan Ersin Tatar'ın kendisini aradığını söyledi

27 Mart 2020 Cuma 14:29
1565 Okunma
Erhan Arıklı: Hesabımızı sonraya bırakalım

YDP Genel Başkanı Erhan ARIKLI Başbakan Ersin Tatar'ın kendisini arayarak ""Neyi ve kimi kastettiğim belli. Yorgunluk ve stresten derdimi tam anlatamadım. Söylememem gereken şeyleri söyledim. Çok üzgünüm..." dediğini aktardı.

Arıklı "Bence bu kadarı yeterli. Birlik ve beraberliğimizi daha fazla zedelemeden bu konuyu kapatalım. Şu anda çok daha büyük problemlerimiz var. Hesabımızı sonraya bırakalım. Lütfen Başbakanın söyledikleri üzerine artık yorum yapmayalım. Ben konu ile ilgili paylaşımlarımı siliyorum" dedi

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKoronavirüsErsin Tatar
Yorumlar
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Xx 2020-03-27 14:36:33

Sen silersin tabi tuzun kuru. Biz halk olarak susmayacagiz

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Huseyin 2020-03-27 16:12:06

Senin vereceğin desteği sikiim. Ibne senii

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Magosali 2020-03-27 15:34:35

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