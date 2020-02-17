Erhan Arıklı hükümeti eleştirdi

Organizasyonda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, ‘Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı’na davetin, kendisi ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a geç ulaştığını ifade eden YDP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bizzat beni arayarak bu konudaki üzüntülerini dile getirdi. Organizasyonun Kuzey Kıbrıs ayağını Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yapması gerekiyordu fakat onlar son anda organizasyondan çekildiği için protokol davetleri dâhil birçok konuda sıkıntı yaşandığı söylendi” diyerek, “Ben protesto bildirimimi yapmış bulunduğumdan dolayı katılmayı uygun görmedim fakat toplantıya bizi temsilen Genel Başkan Yardımcımız katıldı. Milli meseleleri iç siyasi dalaşma konusu yapmamak lazım. Türkiye’den gelen heyet ile görüştük. Sıkıntımızı onlara da anlattık ve bize hak verdiler” dedi.

Farklı fikirlerinde bu toplantıda seslendirilmesinin önemine dikkat çeken Arıklı, Kapalı Maraş’ta mal sahibi olan Kıbrıslı Rumların da bu toplantıya çağırılması gerektiğini savunarak, “Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran Kıbrıslı Rumların burada seslerini duyurması güzel olurdu” şeklinde düşüncesini dile getirdi.

“KEŞKE HERKES BU TOPLANTIDA YER ALABİLSEYDİ”

“Prensipte bizim bu organizasyona bir itirazımız yok. Biz Maraş’ın derhal Türk yönetiminde iskâna açılmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Bu konu ile ilgili bir toplantıyı protesto etmemiz mümkün değil” diyen Arıklı, “Bize göre bu toplantı sadece iktidarın değil tüm muhalefetin de katılacağı bir toplantı olmalıydı. Keşke tüm muhalefet partileri ve Cumhurbaşkanı da bu organizasyona davet edilip katılım gösterseydi. Böylelikle çok daha sıkı bir milli duruş sergilenmiş olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı’nın son dönemde bilinçli olarak Türkiye’ye karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle bu organizasyona davet edilmemiş olabileceğini düşünüyorum fakat muhalefetin de yer alması ve farklı düşüncelerin de dile getirilmesi gerekiyordu. Ben bu organizasyona karşı değilim fakat organizasyonun şekli ve zamanlaması tartışmaya açık bir konudur. Keşke daha uygun bir zamanda yapılsaydı ve herkes bu organizasyona davet edilebilseydi” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET SADECE ŞOV YAPIYOR”

Maraş konusunda hükümetin ciddi bir irade ve cesaret eksikliği olduğunu savunan Arıklı, “Hükümet programında yer almasına rağmen, 9 ay geçti halen envanter çalışması yapıyorlar. Bu envanter çalışması zaten çoktan yapılmıştı. Hükümetin maksadı şov yapmak. Maraş’ı açabilecek iradeye sahip değiller. Türkiye’nin bu konuda irade koyması olumlu bir gelişmedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olmak amacıyla Güney Kıbrıs’a karşı iyi bir hamle yaptı. Belki bu konuda hükümeti biraz cesaretlendirirler” diyerek eleştirilerini ve düşüncelerini dile getirdi.

“BAKANLAR KURULU KARARI YETERLİ”

“Aslında yapılacak olan iş çok basit. Bakanlar Kurulu’nun Maraş’ı askeri bölge olmaktan çıkarması gerekiyor ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru hakkı tanınması gerekiyor. Bunu çok rahat yapabilirler. Bunu yapmak için de ne Türkiye’nin ne Birleşmiş Milletler’in ne de başka bir yerin onayını almamıza gerek yok. Bu KKTC siyasi makamlarının iradesini gerektiren bir durumdur. Bu iş bir Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabilecekken hükümet bu işi sürekli oyalıyor ve öteliyor.