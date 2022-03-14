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Erhan Arıklı: Kıbrıs’ta en çok başvurulan metot; grev ve boykot...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:08
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Erhan Arıklı: Kıbrıs’ta en çok başvurulan metot; grev ve boykot...
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Toplu taşımacıların eylemini değerlendiren Arıklı, “Taşımacılık sektörü ciddi bir sıkıntı içerisinde. Akaryakıta gelen zamlar hem bu sektördeki bütün paydaşları hem de yararlanan herkesi derinden etkiledi. Ciddi bir sıkıntı var ortada. Tarafların iyi niyet göstermesi gerekiyor, oturup konuşması gerekiyor” dedi.

Arıklı, Antalya’da oldukları süre boyunca taşımacıların Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldiğini, görüşmelerin son noktaya gelmesi konusunda kendilerinin beklendiğini aktardı.

“ÖNCE OTURUP KONUŞULMALI”

Taşımacıların bugün greve gitmesine tepki gösteren Arıklı, şöyle devam etti:

“Bugün taşımacılarla bir araya gelip görüşmelerimizi daha ileriye taşıyacaktık. Ancak Kıbrıs’ta en çok başvurulan metot, grev, boykot... Ondan sonra pazarlık masasına oturuyorlar. Önce oturup konuşacaksınız. Anlaşma sağlanmazsa, grev veya boykot gibi elinizdeki silahları uygulamasınız. Bugünkü görüşmemizde kendilerine sitem ettim.

Bu sıradan turistik bir gezi değil ki bu öğrenciler eğitim almak zorunda... Hakkınızı elbette arayacaksınız ancak oturup konuşmadan belli bir noktaya varmadan, ‘yarından itibaren taşımacılığı durduruyoruz ondan sonra oturup konuşacağız’ bu doğru bir metot değil.”

TEKNİK HEYET KURULDU, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başbakanlık müsteşarının başkanlığında teknik bir heyet kurulduğuna işaret eden Arıklı, görüşmelerin sürdüğünü, ilerleyen saatlerde ya da yarın kendilerine bilgi verilebileceğini kaydetti.

Arıklı, yarın ya da Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nun yeniden toplanabileceğini de belirtti.  

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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