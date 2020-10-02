Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı

Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”

YDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Arıklı, hem özel hastanelerde, hem de Amerikan Sağlık Örgütü’nün onayladığı test kiti ile PCR testi yaptırdığını, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek, “Ama Sağlık Bakanlığı hala ‘düşük pozitif’ iddiasında” dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 16:15
676 Okunma
Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve pandemi otelinde karantinaya alınan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, hem özel hastanelerde, hem de Amerikan Sağlık Örgütü’nün onayladığı test kiti ile PCR testi yaptırdığını, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek, “ama Sağlık Bakanlığı hala ‘düşük pozitif’ iddiasında” dedi.

Arıklı, hem özel hastanelerde, hem de Amerikan Sağlık Örgütü’nün onayladığı test kiti ile PCR testi yaptırdığını, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek, “ama Sağlık Bakanlığı hala ‘düşük pozitif’ iddiasında” ifadelerini kullandı.

“BANA KOMPLO KURDUNUZ DEMEYECEĞİM ÇÜNKÜ SAĞLIK EKİBİNE GÜVENİYORUM”

Arıklı, “Bana komplo kurdunuz ve seçim kampanyasından beni uzak tutmak istiyorsunuz demeyeceğim çünkü Bakanlık’taki ve hastanedeki sağlık ekibine güveniyorum. Laboratuvarda çalışan iki hemşire yakın akrabam” dedi.

“SİZİN ELİNİZDEKİ KİTLER DANKDİK… BUNLARI SİZE KİM KAKALADIYSA, HESABINI SORACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Arıklı, “Diyeceğim tek şey şu; elinizdeki test kitleri dandik. Ölü hücre ile canlı virüsü birbirinden ayıramıyor. Bu test kitlerini size kim kaça kakaladı ise bunun hesabını soracağız” diyerek tepki gösterdi.

KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi tutuklandı
3 kişi tutuklandı
Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”
Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”
Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim