Erhan Arıklı: “Mecburen akaryakıta zam yapmak zorunda kaldık…”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı programda, dün Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte akaryakıta yapılan zammı değerlendirdi.

Arıklı, Fiyat İstikrar Fonu’ndaki kaynağın son kuruşuna kadar kullanıldığını ifade ederek, “Daha önce fonu kullanarak, zam yapmıyorduk. Ama oradaki kaynakta bitti. Mecburen zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

“Keşke zamanında bu kadar bonkör kullanmasaydık…” diyen Arıklı, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarını da değerlendirdi ve “Güney Kıbrıs’tan yüzde 50 daha ucuzuz. Tüketicim elbette sıkıntı içerisine girer çünkü alım gücümüz düşük. Oradaki vatandaşın akaryakıt fiyatları umurunda değil” diye konuştu.

Bakan Arıklı, “Petrol bizim ürettiğimiz bir şey değil, yurt dışından dövizle getirdiğimiz bir şey olduğu için zam yapmak zorunda kalıyoruz. Fiyat İstikrar Fonu’nda kaynağımız olsaydı değerlendirirdik” ifadelerini de kullandı.