Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya...
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
banner107

Erhan Arıklı: “Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, muhalefetin Meclisi kilitlediğini ifade ederek, "Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz” dedi.

14 Ekim 2021 Perşembe 20:25
13 Okunma
Erhan Arıklı: “Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz”
banner108

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTV ekranlarında yayınlanan ‘Objektif’ adlı programa katılarak, hükümetin istifasını değerlendirdi.

Hükümetin istifasından önce erken seçimin sadece ufukta göründüğü ifade eden Arıklı, seçim tarihinin 2022’ye ertelenmesinin doğru olmadığını aktardı ve “bu halka bunu yapmamalıyız” dedi.

“Bir an önce bizim seçim yaparak, yeni bir parlamento oluşumuna ihtiyacımız var” diyen Arıklı, “Muhalefet bu konuda da adım atmayarak Meclisi kilitledi. Doğru biz azınlık hükümetiyiz. Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz. Bende muhalefete dedim buyrun 26’yı bulup hükümeti devirin” şeklinde konuştu.

Arıklı, seçimin bir an önce yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.  

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: “Birileri Başbakana ve yardımcısına hayatın gerçeklerini göstermeli"
Zaroğlu: “Birileri Başbakana ve yardımcısına hayatın gerçeklerini göstermeli"
Mehmet Çakıcı: Aynı yoldayız
Mehmet Çakıcı: Aynı yoldayız
Taçoy’dan hükümetinin istifası sonrası değerlendirme
Taçoy’dan hükümetinin istifası sonrası değerlendirme
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim