Erhan Arıklı: “Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTV ekranlarında yayınlanan ‘Objektif’ adlı programa katılarak, hükümetin istifasını değerlendirdi.

Hükümetin istifasından önce erken seçimin sadece ufukta göründüğü ifade eden Arıklı, seçim tarihinin 2022’ye ertelenmesinin doğru olmadığını aktardı ve “bu halka bunu yapmamalıyız” dedi.

“Bir an önce bizim seçim yaparak, yeni bir parlamento oluşumuna ihtiyacımız var” diyen Arıklı, “Muhalefet bu konuda da adım atmayarak Meclisi kilitledi. Doğru biz azınlık hükümetiyiz. Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz. Bende muhalefete dedim buyrun 26’yı bulup hükümeti devirin” şeklinde konuştu.

Arıklı, seçimin bir an önce yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI