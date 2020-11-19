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Erhan Arıklı: “Serdar Denktaş’ın oyuncağı olacak değiliz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Serdar Denktaş’ın YDP ile DP'nin hükümete girmesi durumunda destek vermeyeceğini söylemesi üzerine sert açıklamalar yaparak “Serdar Denktaş’ın oyuncağı olacak değiliz” dedi.

19 Kasım 2020 Perşembe 11:10
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Erhan Arıklı: “Serdar Denktaş’ın oyuncağı olacak değiliz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, Serdar Denktaş’ın ‘intikam’ almaya çalıştığını savundu.

Arıklı, “YDP olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, fedakârlıkta bulunduk” diyerek YDP’nin hükümete girme gibi bir kaygısı olmadığını ve iki türlü de destek vereceklerini dile getirdi.

Dün akşamüzeri UBP Genel Merkezi’ndeki kritik görüşmede, 25 Milletvekilinin 'tamam' olduğunu fakat Serdar Denktaş’ın ‘oyunbozan’ mesajları ile YDP ve DP hükümette olmaması takdirde destek vereceğini söylemesi üzerine Arıklı, “Serdar Denktaş’ın oyuncağı olacak değiliz” dedi.

Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin desteklenmemesi nedeniyle intikam almaya çalıştığına tekrar vurgu yapan Arıklı, “Hırs içerisinde gözleri kararmış Denktaş’ın, psikolojisinin çok da sağlam olmadığını düşünüyorum…” sözlerini kullandı.

“ÇAĞMAN, DENKTAŞ’IN LAFINDAN ÇIKMAYAN BİR GARİBAN…”

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Koral Çağman’ın açıklamalarını da hatırlatan YDP Genel Başkanı Arıklı, “Çağman’ın sarf ettiği sözler onun sözleri değil, Denktaş’ın sözleridir. Çağman, susuyor; garip bir insan. Denktaş’ın lafından çıkmayan bir gariban… Sessiz sedasız çaresiz birisidir” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU OYUNUN İÇERİSİNDE YOKUZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Biz bu oyunun içerisinde yokuz. Benim için bu kapı dün akşam kapandı. Teklif gelirse eğer parti MYK’sı değerlendirir, benim için bu iş bitti” ifadelerini kullanarak “bu resmin içinde olmak yanlıştır” dedi.

KIBRIS POSTASI

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