Erhan Arıklı: Türkiye adama bakmaz, icraata bakar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, kabine değişimini değerlendirerek, “Hükümet ortakları olarak bizi ilgilendiren bir şey yok. UBP’nin kendi içerisindeki bir sorun... Başbakan herhangi bir bakanı istediği zaman görevden alır ve atar. Gerekçesi de onu ilgilendirir...” dedi.

“Bizim icraatlara yoğunlaşmamız gerekiyor. 15-20 gündür yaşanan bu sıkıntıları vatandaşa unutturmamız lazım” diyen Arıklı, “Bizim elimizde olmayan ancak vatandaşın ister istemez bizi suçladığı zamlar var bu ortamı bir an evvel ortadan kaldırmamız gerekiyor” diye konuştu.

"KABİNEDE BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kabinedeki bütün bakanların uyumlu bir şekilde çalıştığına da dikkat çeken Arıklı, “Ben kabinede herhangi bir değişiklik ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Ancak Başbakanın takdiridir” ifadelerini kullandı.

"TAHSİN BEY KONUSU BİRAZ DAHA FARKLI..."

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tahsin Ertuğruloğlu’nun ‘bakan’ olmasını istediği yönündeki birtakım iddialara da işaret eden Erhan Arıklı, şöyle devam etti:

“İnanın öyle bir şey yok. Tahsin Bey konusu biraz daha farklı. Özellikle dış politika kapsamında etkin ve yetkin, Türkiye ile ilişkileri çok iyi... Başka bir konu var ise benim bilgim dışında.”

EKONOMİK PROTOKOL: "TÜRKİYE BİZDEN İCRAAT İSTİYOR"

11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da ikinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerine dikkat çeken Arıklı, şöyle konuştu:

“Türkiye bizden icraat, proje istiyor. Sayın Fuat Oktay, bize ‘iş yapın’ dedi. Kahvaltı esnasında sadece icraatları konuştuk. Türkiye adama bakmaz, icraata bakar. Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekti, bu yüzden yanımızdan ayrıldı. Teknik heyetle devam ettik. Sayın Başbakan teknik heyetteki yetkili kişiye; maliyenin sıkıntı da olduğunu kaynak akışının başlaması gerektiğini söyledi. Yetkili arkadaş ise teknik heyeti bu hafta içerisinde gönderileceğini, ay başına kadar protokolün tamamlanıp, imzalanabileceğini söyledi. Biz ekonomik protokol için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü protokolün bir an evvel imzalanması gerekiyor.”

"SANER HÜKÜMETİNDE, EKONOMİK PROTOKOLDE YER ALAN 54 MADDEDEN BİR TANESİNİ BİLE YAPAMADIK"

İcraatlar konusunda Türkiye’nin kırgın olduğunu, Kıbrıs konusunda heyecanını kaybetmiş olduğunu da anlatan Arıklı, şunları söyledi:

“Bir şeyler yapılmasını istiyorlar... Ersan Saner hükümetinde imzalanan protokol içerisinde yer alan 54 maddeden bir tanesini bile yapamadık. O dönem büyük bir talihsizlik... En büyük hayal kırıklığını Türkiye yaşıyor. Bizim için kaynak ayırıyor, bu kaynakları kullanmak için bize ‘proje getirin’ diyor. Biz beceremiyoruz, yapamıyoruz. Acınası bir durumdayız... Bu dönem artık bahane kalmadı.”

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU: "SAYIN SUCUOĞLU'NA GEREKİRSE İPTAL EDERİM, SİZ GİDİN DEDİM"

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde gündeme gelen birtakım haberlere de işaret eden Arıklı, ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu, 16 Şubat tarihinde, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından 5 partinin genel başkanlarının aranarak, davet edildiğini söyledi.

Arıklı, dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun davet edildiğini de belirterek, süreci şöyle anlattı:

“Biz hemen konfirmemizi yaptık, ancak Sucuoğlu yapamadı. Foruma gitmeden önceki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Sayın Büyükelçi, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun arayarak, Antalya’ya gidip gitmeyeceğini sordu. Otelde yer olmama durumu olduğu için ben odamı kendisine vermeyi teklif ettim. İptal edebileceğimi söyledim. Sayın Sucuoğlu’na siz gidin dedim. Bütün bakanlarda da oradaydı.”

Kabinenin değişmemesi halinde Sucuoğlu’nun Antalya’ya gidemeyeceği yönündeki haberlerin de doğru olmadığına vurgu yapan Arıklı, “Tabii her şeyi bilmek zorunda değilim ancak benim bildiğim bunlar” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI