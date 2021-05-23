Erhan Arıklı: “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yazılı bir açıklama yaparak, “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Arıklı, 3 Haziran’da ülkeye resmi bir ziyaret yapacak olan Türkiye Ticaret Bakanı ile önemli bir Uluslararası anlaşma imzalayıp, ardından da Sanayi alanında yapılacak ortak çalışmalar için Sanayi Bakanı ile bir araya geleceklerini açıkladı.

“Amacımız üreten, ürettiğini de satan bir ülke haline gelmek" ifadelerini kullanan Arıklı, Güvercinlikte kurulacak ve tamamen ihracatta yönelik üreticileri yer alacağı büyük Organize Sanayi Bölgesi (OGS) için alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği, gereken kaynağın ayrıldığını ve yakında ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı şöyle devam etti:

"Bu hafta hazırladığımız yeni OGS Yasa Tasarısını önce Bakanlar Kuruluna ardından Meclise göndereceğiz. Bu arada Yeni Din İşleri Dairesi Yasa Tasarımızda hazır. Onu da Bakanlar Kurulunun gündemine getireceğiz.

Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalar Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik paketin gereği olan çalışmalardır. Bu çalışmaları Sayın Fuat Oktay yakından takip ediyor. Kendisine bu çalışmalar hakkında bilgiler verdik.”