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Erhan Arıklı: “YDP MYK’sında gerekirse istifamı verebilirim”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde istedikleri rakamlara ulaşamadıklarını ifade ederek YDP MYK’sında istifasını verebileceğini söyledi.

11 Ekim 2020 Pazar 21:00
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Erhan Arıklı: “YDP MYK’sında gerekirse istifamı verebilirim”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oy sayımı devam ederken basına açıklamalarda bulundu.

Seçimde aldıkları oyu değerlendiren Erhan Arıklı, seçim sonuçlarının çok tartışılacağını vurgulayarak YDP’nin yüzde 15 bandında olan oyunun yüzde 6’da kaldığını söyledi.

Sahadan uzak kalmalarını aldıkları sonuca bağlayan Arıklı, karantinadaki insanların oy kullanamamasının da aldıkları oy oranında etkili olduğunu savundu.

“YDP MYK’SINDA GEREKİRSE İSTİFAMI VEREBİLİRİM”

Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’ya ikinci turda başarılar dileyen Arıklı, YDP MYK’sında istifasını görüşebileceğini söyledi.

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