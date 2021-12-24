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Erhan Arıklı: YDP, piyasayı nasıl ucuzlatacağını biliyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, piyasanın nasıl ucuzlatılacağını bildiklerini fakat yalnız başlarına da Mecliste bir şey yapamayacaklarını söyleyerek “iktidara güçlü girmek zorundayız” dedi.

24 Aralık 2021 Cuma 09:29
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Erhan Arıklı: YDP, piyasayı nasıl ucuzlatacağını biliyor
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Türk Lirası’ndaki ciddi değer kaybıyla birlikte bir anda pahalılaşan hayat nedeniyle vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor...

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni ekonomi politikasını duyurmasıyla birlikte dövizin düşmesinin ardından ‘hayatın ucuzlatılmasının gerekliliği’ yeniden gündem oldu.  

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün katıldığı televizyon programında piyasanın ucuzlatılmasına dair formülün kendilerinde olduğunu söyledi.

“YDP, PİYASAYI NASIL UCUZLATACAĞINI BİLİYOR”

Arıklı, vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacağını belirterek, YDP’nin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi. Yalnız başına mecliste bir şey yapılamayacağını belirten Arıklı, iktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarının altını çizdi ve bu dönemde böyle olacağını vurguladı.

UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi üstlenmiş olan Arıklı’nın ‘hayatı ucuzlatacağız’ demesinin ardından ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle seçim arifesinde kullandığı bu ifadeler sosyal medyada eleştirilerin odağı olmasına neden oldu.

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