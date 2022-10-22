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Erhan Arıklı’dan garsona: Kibar çocukmuş ki ‘limit yok’ demedi

Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, eşiyle birlikte evlilik yıl dönümlerinde başından geçen bir anıyı “Bu ülkede hala güzel insanlar var” paylaşımıyla anlattı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:23
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Erhan Arıklı’dan garsona: Kibar çocukmuş ki ‘limit yok’ demedi



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, eşiyle birlikte evlilik yıl dönümlerinde başından geçen geçen bir anıyı “Bu ülkede hala güzel insanlar var” paylaşımıyla anlattı.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

Önceki gün eşimle 38. evlilik yıl dönümümüzdü.

Uzun süredir baş başa yemeğe çıkmamıştık. Balık sevdiğini bildiğim için Dome Hotel’in işlettiği Anchor Restoran’ı tercih ettim.

Harika bir yemekti. Kalkma vakti geldiğinde hesap istedim. Garsona kredi kartımı uzattım. İki defa deneyerek, "Beyefendi banka olumlu cevap vermedi" diyerek kartı geri uzattı. Kibar çocukmuş ki "Limit yok" demedi. Gülerek ikinci kredi kartımı uzattım. Onu da denedi. Yine mahcup bir şekilde "Bu da olumlu cevap vermedi" demesin mi? Eşime baktım. "Ben çantamı almadım" dedi. Üzerimde sadece bahşişi yetecek kadar nakit var. Etrafa baktım tanıdık kimse yok. Mecburen çocuklardan birini çağıracağım. Garsona, "Birazdan hallederim" dedim mahcup bir şekilde. Garson benden daha mahcup bir şekilde gitti. Birazdan bir meyve tabağı ile döndü. "Efendim bu yemek bizden ikram olsun" dedi. Teşekkür ederek çıktık. Bizden sonra oğlum yüklü bir bahşişle hesabı götürdü. Şef garson dahil "Hayır o yemek bizim ikramımızdı. Para falan almayız" diye oğlumu geri çevirmeye kalktı. Uzun tartışmadan sonra oğlum parayı oraya bırakıp çıktı... Bu ülkede hala güzel insanlar var...

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