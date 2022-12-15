Erhan Arıklı: KKTC’yi yaşatmak boynumuzun borcudur 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul-Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

BRT’de yer alan habere göre, Karakoyunlu’nun KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak alınmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kabulde açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı ise federasyon görüşmelerine dikkat çekti, “Federasyon KKTC'yi ortadan kaldırıyor, Rumlarla yeni bir devlet kurma anlamına geliyor. Kendi kurduğumuz devleti kendi elimizle yıkıyoruz…" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) federasyon görüşmelerinde Rum yönetiminden yana bir taraf olduğunu savunan Arıklı, "Bizden devletimizi yıkmamızı ve ortak bir devlet kurmamızı istediler. Biz yıllarca bunun ile mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

“KKTC’Yİ YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Arıklı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyulan yeni politikayla federasyon görüşmelerinin artık bittiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 77. BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu tarihi çağrıya dikkat çekti, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrının ilk meyvesi, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmemizdir. Bunun arkası da gelecektir. KKTC’yi daha iyi ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak en büyük hedefimizdir. Bu konuda da ana vatanımızla birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz. KKTC’yi yaşatmak boynumuzun borcudur.”