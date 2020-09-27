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Erhan Arıklı’nın PCR testi sonucu ‘düşük pozitif’

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, PCR testi sonucu hiçbir semptom göstermediği halde negatif olmadığını açıkladı.

27 Eylül 2020 Pazar 13:53
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Erhan Arıklı’nın PCR testi sonucu ‘düşük pozitif’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden Covid-19 test sonucunun ‘düşük pozitif’ olarak saptanması nedeniyle karantinadan çıkamadığını açıkladı.

15 gündür karantina merkezinde kalan Arıklı, hiçbir semptom yaşamadığı halde test sonucunun negatifleşmediğini belirterek “Garip olan, benimle birlikte pozitif olan ve çok ağır semptomlar gösteren tüm arkadaşlarım tedavilerini bitirip taburcu oldular. 21 gün içerisinde en küçük bir semptom dahi göstermedim” ifadelerini kullandı.

Arıklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün resmi karantinamın 15. günü. Ondan önceki 7 günlük ev karantinamı da eklersek toplamda 22 gündür karantinadayım.

Son 11 gündür de bana herhangi bir ilaç verilmiyor.

Bu süre içerisinde hiç bir semptom yaşamadım. Eşim ve çocuklarım hep negatif.

Ama bana yapılan bütün testler, düşük de olsa sürekli pozitif çıkıyor.

Gerek Yakındoğunun ve gerekse dün Burhan Nalbantoğlu’nun yaptığı test sonucu da "Düşük Pozitif" çıktı.

Garip olan, benimle birlikte pozitif olan ve çok ağır semptomlar gösteren tüm arkadaşlarım tedavilerini bitirip taburcu oldular.

21 gün içerisinde en küçük bir semptom dahi göstersem anlayacağım...

Aday olmasam ve dışarda ciddi bir seçim kampanyası olmasa, karantinada kalmak umurumda bile olmayacak. Rahatım yerinde çünkü. Ama burada hiç bir şey yapmadan, eli kolu bağlı durmak beni çok rahatsız ediyor...

Gerek Sağlık Bakan ve Müsteşarı, gerek Burhan Nalbantoğlu ve Girne Suat Günsel Hastahanesi Doktor ve Hemşireleri ve gerekse Değerli Dostum Suat Günsel sağlığımla çok yakından ilgileniyorlar. Sağolsunlar, hepsi üzerime titriyorlar. Ama hiç kimse, bu "Düşük Pozitif"i, Negatife çevirmek için ne yapmak gerektiğini bilmiyor. Tek çare, beklemek ve vücudun kalan son virüsleri kendiliğinden yenmesini beklemek...

Bugün Sevgili Pilli;"Bir iki gün daha sabret lütfen" dedi.

Ben de Allah sabredenlerle birliktedir" diyor ve sabrediyorum...”

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