Erhan Erçin, Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Erhan Erçin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı olarak görev yapan ve müzakere heyeti üyesi olan Erhan Erçin, bu yılın başında ihtiyaç doğması durumunda yeniden göreve hazır olduğunu belirterek bu görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişmekte olan süreci dikkate alarak bugün itibarı ile Erhan Erçin’i Özel Temsilci olarak görevlendirdi.