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Erhan Gür’ün Ölüm Sebebi Tespiti İçin Kan Doku Örnekleri Alındı

20 Nisan 2021 Salı 14:17
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Erhan Gür’ün Ölüm Sebebi Tespiti İçin Kan Doku Örnekleri Alındı

Yeniboğaziçi’nde çalışmakta olduğu iş yerinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Erhan Gür’ün kesin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan doku örnekleri alındı. 
Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.

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